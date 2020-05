Uomo accoltellato in casa. E’ mistero sul ferimento di un 35enne

Il giovane ai sanitari del 118 non ha saputo…

CASTEL DI SASSO – Resta avvolto nel mistero il ferimento di A.A., 35enne residente in località Arbusti a Castel di Sasso.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 nella sua abitazione. Sul corpo presentava diverse ferite da arma da taglia, ma il 35enne non è stato in grado di fornire delle spiegazioni.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione i quali hanno avviato le indagini. Non si esclude che possa essersi auto-inflitto le ferite.

Il giovane è stato trasportato in ospedale.