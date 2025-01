Uomo sospetto cerca di adescare ragazzini

La segnalazione in un gruppo Facebook

CAPODRISE – “Un’ auto scura con un tipo incappucciato vuole per forza fare salire ragazzini in auto”. L’allarme è stato lanciato da una cittadina in gruppo Facebook della città di Capodrise. L’episodio segnalato sarebbe avvenuto in zona San Donato, dove un uomo incappucciato a bordo di una vettura scura avrebbe tentato di far salire in auto un giovanissimo che, però, è riuscito a defilarsi.

Sul caso sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine