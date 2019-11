Uomo trovato morto in auto

LUSCIANO – (Lidia e Christian de Angelis) Tragedia, uomo trovato senza vita nella sua auto, ieri sera. Nei pressi del cimitero cittadino, all’interno di una Panda, un passante, intorno alle 22, ha notato una vettura con il volume dello stero alto, e ha visto un uomo privo di conoscenza all’interno, ha così subito allertato i soccorsi, che giunti sul posto hanno potuto solo accertare che per il 60enne A.C. non vi era nulla da fare, era deceduto, così sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Aversa, che hanno avviato le indagini per accertare se si sia trattato di fatalità, quindi un malore, un suicidio o una morte violenta. Al momento sono in corso le indagini, la salma è stata trasferita a medicina legale per l’autopsia. Sotto shock la comunità.