Uomo trovato morto in casa. Carabinieri sul posto

CASAGIOVE – Cadavere di un uomo rinvenuto in un’ abitazione a Casagiove. É accaduto questa mattina poco dopo le 12 tra via della Libertà e via Castiello. Il corpo senza vita di un giovane è stato rinvenuto all’interno dell’appartamento dove si era trasferito da appena un mese. La vittima, 50 anni circa, si era trasferito da Napoli. Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini di casa dell’uomo. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso alla base del quale potrebbe esserci un malore improvviso.