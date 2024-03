Uomo trovato morto in casa con un colpo di pistola alla testa

ORTA DI ATELLA – Sarà l’autopsia a stabilire la natura del decesso di Antonio Iovinella, l’ottantenne trovato privo di vita nella sua abitazione di Orta di Atella.

Iovinella abitava da solo e un colpo di arma da fuoco l’avrebbe attinto mortalmente alla testa. Non è chiaro se si tratti di un omicidio o di un gesto estremo, un suicidio.

La procura ha deciso per l’autopsia che, per motivi territoriali, verrà compiuta in provincia di Napoli, all’ospedale di Giugliano.