Va via un pezzo di S.MARIA C.V. Ciao Lorenzo, proprietario della bancarella di giocattoli della villa comunale

“Sei andato via da poche ore e nelle nostre vite hai già creato un vuoto incolmabile.

Tu, Amico di tutti, sei stato un’istituzione per noi e per tantissime altre persone.

La bancarella è stata la tua ragione di vita e il punto di ritrovo di tre generazioni.

Purtroppo il periodo ha voluto che tu andassi via in modo silenzioso ma siamo sicuri che per il bene che hai dato e per i rapporti che hai costruito con tantissime persone, Santa Maria non avrebbe avuto piazza adatta per accogliere la folla che avrebbe voluto salutarti”