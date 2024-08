VACANZE DA INCUBO. Pagano 1000 euro per una casa in Calabria, ma trovano una brutta sorpresa. Truffata coppia casertana

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP 📱 CLICCA QUI ➡️ https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Un vero e proprio incubo quello vissuto da una coppia casertana, originaria di Vairano Patenora.

I due avevano deciso di trascorrere le due settimane classiche di vacanza in Calabria. E per questo avevano affittato un appartamento in una nota località marittima, pagando circa mille euro.

Tutto pronto, soldi inviati al proprietario e poi la partenza. Arrivati però in terra calabra la terribile scoperta: la casa non esisteva. Si trattava, infatti, di un immobile ancora in costruzione, un cantiere aperto.

Chiaramente, il proprietario è già divenuto irrintracciabile, ma la coppia ha sporto denuncia.