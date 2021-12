VACCINI. Da lunedì a CASERTA accesso senza prenotazione SOLO per le prime dosi

CASERTA – File e disagi registrati anche nell’hub della caserma della brigata Garibaldi a Caserta. Anche in questo caso, l’aumento della richiesta per la terza dose ha creato una maggiore affluenza che, unita all’apertura senza prenotazioni, ha creato problemi legati all’attesa e alla qualità del servizio. Per questo la caserma, in sinergia con l’Asl e con il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha deciso di tornare al vecchio sistema. Quindi, a partire da lunedì, potranno accedere all’hub senza prenotazione solo i cittadini che devono ricevere la prima dose. Il resto della popolazione invece, se vorrà vaccinarsi in anticipo senza attendere la convocazione, potrà farlo nei centri di Maddaloni o di Marcianise.