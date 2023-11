Vanno in Chiesa e al ritorno trovano la casa svaligiata: il cane drogato dai malviventi

I malviventi viaggiavano su un’auto nera con vetri oscurati.

CALVI RISORTA. Hanno approfittato della momentanea assenza dei proprietari, per introdursi nell’appartamento e fare razzia di tutto. E’ accaduto nella mattinata di ieri in un’abitazione di una stimata famiglia di via Mazzini, traversa di viale Indipendenza, a Calvi Risorta.

I proprietari si erano recati in chiesa e quando hanno fatto ritorno nella loro casa, hanno trovato l’appartamento a soqquadro. I banditi hanno portato via ori e preziosi, oltre ad una ingente somma di denaro contante che la famiglia aveva da poco prelevato per far fronte alle spese correnti.

I malviventi si sono introdotti nell’abitazione dall’ingresso principale, scassinando poi una porta laterale e, quasi certamente, hanno sedato il cane che era a guardia dell’immobile. Pare, stando alle prime informazioni, che i banditi viaggiassero su un’auto di colore nero con vetri oscurati. Ma questo non è stato l’unico furto messo in atto nella cittadina di Calvi Risorta. Un’altra abitazione, infatti, è finita nel mirino dei banditi. Da questa sono stati portati via numerosi capi di abbigliamento di marca.