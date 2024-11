Vede i poliziotti e si agita, fermato per un controllo nasconde un pugnale nel giubbino

L’arma è stata immediatamente sequestrata è l’uomo tradotto nelle camere di sicurezza in attesa della decisione del magistrato.

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Nell’ambito di un’operazione tesa al controllo e alla repressione dei reati legati alla droga, i Falchi hanno fermato un extracomunitario che si aggirava alla Rotonda di San Nicola la Strada. Il fare dell’uomo ha insospettito i poliziotti che quando si sono avvicinati, lo hanno visto procedere più in fretta come a voler scappare. A quel punto, la polizia ha braccato l’uomo che ha cercato di divincolarsi. I poliziotti però sono riusciti a bloccarlo e a perquisirlo. Durante la perquisizione hanno estratto un pugnale nascosto nella tasca del giubbino dello straniero. L’arma è stata immediatamente sequestrata è l’uomo tradotto nelle camere di sicurezza in attesa della decisione del magistrato. Quella di Largo Rotonda è purtroppo una storia ampiamente conosciuta sia alle forze dell’ordine e sia ai residenti della città. Che lo spaccio di droga si concentri soprattutto in questa parte di San Nicola la Strada è un fenomeno ben noto ed anche per questo l’atteggiamento dell’extracomunitario ha subito insospettito gli uomini della polizia.