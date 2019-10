Vede la Polizia e si disfa di pistola e 16 proiettili, arrestato 39enne. ECCO CHI E’

SAN CIPRIANO/MARCIANISE – Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato della Questura di Caserta ha tratto in arresto PICCOLO

Francesco, trentanovenne di S. Cipriano, poiché responsabile di ricettazione, detenzione e porto di



un’arma clandestina e di numerose munizioni; nel contempo, gli operanti hanno deferito in stato di libertàM.G., diciannovenne marcianisano, per porto non giustificato di oggetto atto ad offendere.L’operazione di polizia, condotta dalla Squadra Mobile casertana, è maturata nell’ambito delle consueteattività, poste in essere sul territorio, al fine di prevenire e reprimere il fenomeno del racket delle estorsioniin danno di esercizi commerciali. Durante un servizio di pattugliamento, infatti, i poliziotti hanno riconosciutoPICCOLO Francesco, più volte tratto in arresto per estorsione ed altro, nel mentre si aggirava in macchinaper le strade di Marcianise in compagnia di un altro uomo, che gli faceva da autista. Così hanno deciso dicontrollarlo ma al momento di bloccare il veicolo, il PICCOLO ha cercato di disfarsi di un borsello nero,lanciandolo dal finestrino lato passeggero della macchina. La manovra, tuttavia, non è sfuggita agliinvestigatori che hanno immediatamente recuperato l’oggetto e, una volta aperto, hanno constatato che alsuo interno vi era una pistola “Tanfoglio” calibro 9×21, con castello in tecnopolimero, riportante la matricolaabrasa. Peraltro, l’arma presentava il caricatore completamente rifornito, con ben 16 cartucce. Sempre nelborsello, era presente anche un calzino al cui interno vi erano altre 8 cartucce per pistola, di diverso calibro.Alla luce di ciò, i poliziotti hanno perquisito il veicolo, rinvenendo nella tasca della portiera lato guida,nell’immediata disponibilità di M.G., una “mazza ferrata” di legno, lunga circa 60 cm, cinta con una staffa dimetallo a una delle estremità e con del nastro isolante dall’altra, così da riprodurne il manico.Per tali fatti, dopo i controlli di rito, M.G. è stato denunciato a piede libero mentre PICCOLO Francesco èstato dichiarato in arresto e, come disposto dal P.M. di turno, associato alla Casa Circondariale di S. MariaC.V. a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.