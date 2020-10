VIABILITA’ IN AUTOSTRADA. Lavori di pavimentazione, chiude nella notte CASERTA Sud

CASERTA – Questa notte, tra il 22 e il 23 ottobre sulla A1 Milano-Napoli e sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro R08, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 22, alle 6:00 di venerdì 23 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Caserta sud, in entrata verso Napoli. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Villa Literno; sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro R08 sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli – da Roma. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Caserta nord, sulla A1 Milano-Napoli.