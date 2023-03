VIDEO E FOTO. Eccellenze campane 2023: è “L’amo” il miglior ristorante della regione

Food and Beverage: l’ambito riconoscimento all’imprenditore Rosario Rondinone.

CASERTA Nell’elegante e romantica location Villa Minieri di Nola lo scorso 26 febbraio al Ristorante L’amo di Caserta, dell’imprenditore Rosario Rondinone, è stato riconosciuto l’ambito premio Eccellenze Campane 2023 per la categoria Food and Beverage.

Il migliore ristorante in Campania racconta del mare, della pesca e dei fondali, attraverso la ricercata cucina capitanata dallo chef Gianmarco Cirrone, un giovane e consolidato professionista della ristorazione che già a partire dai 16 anni ha iniziato il suo percorso gastronomico con chef stellati come Rosanna Marziale (Le Colonne), Cristoforo Trapani (La Magnolia a Forte dei Marmi) ed infine a Milano da Enrico Bartolini (Mudec) per poi tornare nella sua città e regalarci emozioni come quest’ultimo premio vinto.

Il premio Eccellenze Campane 2023, nato per riconoscere le competenze e le capacità enogastronomiche del territorio, porta grande soddisfazione alla città di Caserta e soprattutto tanta speranza per il futuro dei nostri giovani.