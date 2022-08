CURTI – Incendio in un sottotetto in via San Rocco, vigili del fuoco scongiurano il peggio. Potrebbe esserci un corto circuito alla base dell’incendio che oggi ha interessato il sottotetto di un’abitazione di propriet√† di un noto commerciante del centro storico di Santa Maria Capua Vetere. A lanciare l’allarme sono stati i figli. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio data la presenza di diverse bombole di gpl.

