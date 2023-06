VIDEO E FOTO. MONDRAGONE. Perde il controllo dell’auto e si schianta contro la cappella della Madonna Incaldana

Completamente distrutta la cappella, per i fedeli un colpo al cuore.

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Un grave incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio in via Incaldana, la strada a ridosso del Monte Petrino che conduce sulla Domiziana, altezza Levagnole. Forse a causa dell’alta velocità, l’automobilista, rimasto per fortuna illeso, ha perso il controllo della propria autovettura impattando contro la cappella storica eretta in onore della Madonna Incaldana, distruggendola completamente. La notizia, circolata subito nel web, ha creato non poche polemiche in quanto è oramai risaputo che in questa arteria, priva di dissuasori e di impianti per il controllo della velocità, gli automobilisti non rispettano alcun limite e spesso accadono dei sinistri stradali anche gravi. Per fortuna questa volta non vi sono state vittime ma la distruzione della cappella è stato un colpo al cuore per il mondo ecclesiastico e per i fedeli della Madonna.