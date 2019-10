CASERTA – Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia quello avvenuto ieri, mercoledì 16 ottobre, a Caserta, fuori ad una nota fabbrica. Il rimorchio fermo di un camion, con evidenti problemi ai freni, ha preso velocità prendendo in pieno alcune auto parcheggiate all’esterno dei capannoni. Per fortuna le auto, in quel momento erano vuote, ed hanno fermato il rimorchio che poteva diventare ancora più pericoloso. Alla scena ha assistito, incredulo, un passante.