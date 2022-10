VIDEO. INFARTO IN CHIESA. 42enne nipote di un noto politico locale trasferita in elicottero in altro ospedale 23 Ottobre 2022 - 17:40

Chiaramente le generalità restano ancora non pubbliche, ma a Piedimonte la donna è molto conosciuta ed è ormai chiaro di chi si tratti PIEDIMONTE MATESE – E.P. è stata colpita da un improvviso malore mentre si trovava in chiesa aveva durante la celebrazione della domenica mattina nella chiesa Ave Maria Gratia Plena di Piedimonte Matese. La donna ha avuto un infarto, un malore di natura cardiaca per il quale è stata immediatamente trasportata all'ospedale cittadino. Le condizioni della donna, però, hanno reso necessario il trasferimento in una struttura che possa curare al meglio la 42enne. Da qui lo spostamento tramite eliambulanza in un ospedale diverso. Per rendere più veloce l'operazione, è stata atterrata una partita di calcio dilettantistico a Piedimonte, visto che il campo sportivo di Sepicciano è stato utilizzato come pista per la partenza dell'eliambulanza.