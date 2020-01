VILLA LITERNO – Il racconto shock del collega di Giovanni Lionetti, il 41enne camionista morto carbonizzato

Il racconto shock del collega di Giovanni Lionetti, il 41enne camionista morto carbonizzato nell’incidente stradale. La salma dell’uomo originario di Pozzuoli, ma per anni ha vissuto a Villa Literno dove era noto e apprezzato, è ancora presso l’istituto di medicina legale in attesa dell’autopsia presso l’ospedale di Guastalla. Lionetti lascia moglie e tre figli piccoli. Ieri durante la tratta per recari presso un’azienda con il suo camion, Lionetti lavorava per un’azienda d’Avola in Sicilia, davanti a lui il camion del colleghi, quando all’improvviso un altro mezzo pesante a bordo del quale un ghanese 51enne di Brescia, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il camion di Lionetti, l’impatto è stato così forte che si è sviluppato un vasto incendio che ha intrappolato Lionetti carbonizzandolo, mantre il ghanese è salvo per miracolo, ha solo riportato lesioni non gravi, pur essendo rimasto incastrato nel mezzo pesante. La tragedia si è consumata sulla strada provinciale fra Boretto e Poviglio, a Reggio Emilia, un collega di Lionetti ha raccontato al collega giornalista della Gazzetta di Reggio : “ero davanti ho visto mi si è gelato il sangue. Dallo specchietto retrovisore ho visto e sono raggelato. Mi sono subito preoccupato per Giovanni, ma mai avrei pensato a una cosa del genere” Tre le comunità addolorate per questa terribile e drammatica morte, tutti sono in attesa degli esiti dell’autopsia, intanto la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del 51enne ghanese, alla guida del mezzo che ha causato l’incidente mortale. Si attende la data dei funerali, numerosi i messaggi di addio e cordoglio di cittadini e colleghi di Lionetti, affranti per la perdita.

(Christian e Lidia de Angelis)