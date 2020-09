Viola la quarantena per andare a votare, seggio chiuso

CASAGIOVE – Chiuso il seggio di Cuccagna a Casagiove dopo che una donna ha violato la quarantena per andare a votare. La donna, in isolamento domiciliare in quanto parente di una persona positiva si sarebbe sottoposta nei giorni scorsi al tampone sembrerebbe con risultato negativo ma l’Asl non le avrebbe comunicato la possibilità di poter lasciare la propria abitazione. Immediatamente sono scattate le operazioni di sanificazioni dei locali e il seggio è stato chiuso per oltre due ore. L’accaduto è stato segnalato alle forze dell’ordine.