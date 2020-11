Viola la zona rossa e foglio di via, 46enne si becca due denunce

CASERTA – L’attività di controllo dei carabinieri di Cassino è pensata per garantire un’incisiva ed efficace azione di contrasto alla commissione dei reati in genere, nonché il rispetto delle norme anti-Covid. Tali attività hanno permesso di denunciare un quarantaseienne residente nella Provincia di Caserta (già noto per vicende penali per violenza, minaccia a pubblico ufficiale e atti osceni).

L’uomo, a seguito di un controllo, risultava “inottemperante alla misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Frosinone nel 2018, con divieto di far ritorno nel Comune di Cassino per tre anni”. Inoltre allo stesso è stata contestata la violazione del Dpcm del 3 novembre scorso in quanto non rispettava il divieto di spostamento in entrata e in uscita dalla regione Campania, area rossa.