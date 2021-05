Violenza in centro a CAPUA. Ragazzo pestato in strada da tre persone

CAPUA – Una violenta rissa si è verificata ieri sera, poco prima delle 21, a Capua nei pressi di Piazza Medaglie D’Oro lungo il centralissimo Corso Appio.

Tre le persone che hanno affrontato e pestato un giovane locale, per poi darsi alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Non è ancora ben chiara la dinamica dei fatti ma stando alle prime testimonianze, dei presenti sul luogo dell’accaduto, sembrerebbe che alla base ci sia una vecchia ruggine tra la vittima e gli aggressori. Indagini in corso da parte dei carabinieri sella stazione locale.