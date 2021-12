Volata in cielo a 2 anni: una fiaccolata per la piccola Raffy

IL VIDEO DELLA FIACCOLATA: https://www.facebook.com/raffaele.settimo.9/videos/946657286269764

SAN CIPRIANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Un fiume in piena ieri pomeriggio alla fiaccolata in memoria della bellissima Raffaella Noviello di 2 anni. Ieri l’iniziativa della scuola Cartolandia Fantasy School, che ha organizzato una fiaccolata per salutare la meravigliosa bambina deceduta improvvisamente.

La partenza è stata al trivio alle ore 16:30 per poi muoversi per diverse via cittadine. Tantissimi i presenti che esibivano uno striscione con la foto della piccola. In attesa dei funerali, il paese piange questo angioletto volato via troppo presto, sconvolgendo tutti coloro i quali hanno avuto il privilegio di conoscerla.