Vuole fare un bonifico in contanti da 20 mila euro. Alle Poste gli dicono no e lui dà di matto

PIEDIMONTE MATESE – I carabinieri di Piedimonte sono intervenuti anche oggi, assieme ad un’ambulanza, per placare la rabbia di un uomo del posto.

Per la seconda volta in poche ore, il soggetto si era recato all’ufficio postale della città matesina. Anche questa volta gli è stato negato di effettuare un bonifico da 20 mila euro, consegnati in contanti dall’uomo.

Il limite consentito per il pagamento in contanti di operazioni, 2 mila euro, era quindi largamente superato dalla somma liquida portata dall’uomo.

È stato fatto notare dagli impiegati delle poste ed è qui che l’uomo si è di lasciato andare in escandescenze. Sul posto, oltre i carabinieri, anche un’ambulanza.