WiFi gratis grazie all’App, il Comune aderisce al progetto del Ministero dello Sviluppo Economico. ECCO DOVE

ALIFE – Da oggi è possibile connettersi gratuitamente sul web in piazza della Liberazione e in piazza Termini.

Il Comune di Alife ha, infatti, partecipato al progetto del Ministero dello Sviluppo Economico che consente a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente ed in modo semplice, tramite l’App dedicata, a una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale.

Per poter usufruire del servizio bisognerà scaricare L’App ” WiFi Italia it ” sul proprio dispositivo mobile ed effettuare la registrazione.

In tal modo si potrà accedere gratuitamente a tutte le reti federate distribuite sul territorio nazionale e a tutti gli hot spot in corso



di realizzazione nei Comuni aderenti.

Si fa presente che l’Ente si sta attivando al fine di estendere, quanto prima, il servizio su altre zone del territorio comunale.