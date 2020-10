😂😂E COS’È QUESTO? IL BAGAGLINO? Dietrofront di De Luca: domani asili aperti. Contro di lui secondo ricorso al Tar

Intanto stasera altro show da Fratacchione Fazio

CASERTA (g.g.) – Stasera Vincenzo De Luca vivrà un altro momento esaltante, una di quelle situazioni per cui vive. Il governatore sarà ospite da Fabio Fazio nel programma “Che tempo che Fa”. Ovviamente, si tratterà di un’intervista che Fazio farà partendo dai punti principali delle decisioni politiche di De Luca e quindi, sicuramente, si parlerà dell’ordinanza della chiusura delle scuole.

Pare che Fazio sia stato avvertito dagli avvocati che hanno presentato ricorso, che domani il Tar Campania si pronuncerà proprio sulla questione dell’ordinanza di chiusura delle scuole. Oltre al ricorso citato, ce ne sarà un altro, ad adiuvandum, cioè a supporto, ad aggiunta di integrazione del primo, presentato dall’avvocato Laudadio, che affronta proprio la rettifica dell’ordinanza stessa, con la quale il governatore ha riaperto le scuole materne. Una decisione passata in sordina.

De Luca, utilizzando la solita formula della “sollecitazione dei sindaci”, che lui telecomanda con il supporto del primo cittadino di Caserta e presidente Anci, Carlo Marino, ha messo nero su bianco che “nelle more dei congedi parentali”, le scuole per i bambini da 0 a 6 anni potranno riaprire. Ovviamente, questo ha accresciuto ancor di più la confusione poichè, come giustamente sostiene l’avvocato Adinolfi nel suo ricorso ad adiuvandum, non c’è alcuna differenza tra genitori dei bambini di 5 o 7 anni nel controllo dei propri figli. Nessun tipo di differenza, eppure si va avanti in questo modo.

Migliaia di professori, genitori e alunni campani sono così costretti a reggere la coda ad un governatore il quale, pur non avendo la nostra regione dati differenti dal resto d’Italia nel percentuale del contagio scolastico, ha prodotto questa decisione inopinata di obbligare alla didattica a distanza. Una scelta che ha avuto l’obiettivo che forse sperava De Luca: titoli dei giornali e ospitate in tv.

Il ricorso ad adiuvandum