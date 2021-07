14 famiglie lasciano le loro case dopo il crollo del palazzo

ORTA DI ATELLA – Sono 14 le famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni dopo il crollo della palazzina sita in via Migliaccio avvenuto stamattina. Vorrebbero sapere come sarà gestita la situazione e la messa in sicurezza dalla triade commissariale che guida attualmente il comune di Orta di Atella.

Lo scorso giugno sul luogo del crollo di stamane intervennero i vigili del fuoco: il palazzo era già considerato pericolante e ne fu disposto lo sgombero.