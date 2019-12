A MONDRAGONE si respira aria di Natale. Illuminato il campanile di San Michele Arcangelo

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Per rendere più suggestiva l’atmosfera di Natale, nel borgo più antico della città rivierasca, l’8 dicembre scorso il campanile della chiesa di San Michele Arcangelo, si è illuminato a festa per la gioia dei grandi e dei piccini.

Ed intanto fervono anche i preparativi per 2 eventi clou organizzati dalla parrocchia, previsti per i giorni 29 dicembre e 5 gennaio 2020. “Abbiamo cercato di offrire iniziative speciali – commenta don Paolo Marotta – per offrire ai cittadini momenti di svago e di aggregazione, il tutto organizzato con quelle poche risorse economiche di cui dispone la comunità, creando qualcosa di gioioso ed accogliente per i nostri ospiti”.





Domenica 29 dicembre 2019 dalle 19 alle 20, concerto di musica sacra a cura della corale di Caserta, mentre dalle 20 in poi, nei portoni del rione Sant’Angelo, si potranno gustare i prodotti enogastronomici locali: gnocchi al sugo di cinghiale, panini con “friarielli” e salsiccia, caldarroste, chiacchiere, scrippellucce e vin brulé. Il 5 gennaio invece, alle ore 19 concerto di musica gospel.Gli organizzatori vi aspettano numerosi, per vivere tutti insieme la magia del Natale.