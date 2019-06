ADDIO ANTONIO. Si attende il rientro della salma del 34enne grillino. Poi i funerali

ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) – Oggi i funerali, appena arriva la salma, di Antonio Villani 34 anni, attivista grillino. Il giovane, molto noto in paese, si è spento prematuramente ieri sera a causa, sembra, di un infarto fulminante che, nonostante i soccorsi, non gli ha dato scampo (LEGGI QUI). I funerali si celebreranno, pare, oggi nella Chiesa di Orta, appena la salma sarà giunta da Ravenna, dove si trovava Antonio, quando si è spento.

In queste ore centinaia i messaggi di addio e cordoglio per questa terribile perdita. Ecco cosa scrive il MoVimento 5 Stelle – Meetup Orta in MoVimento: “Con profonda tristezza abbiamo appreso poco fa dell’improvvisa morte di Antonio Villani, nostro amico e storico attivista M5S ortese. Vogliamo ricordare la sua semplicità, la sua genuinità e il suo impegno. Con sincero affetto ci stringiamo intorno ai genitori e a tutta la sua famiglia.”

Raffaele Natale “La semplicità e la dignità. .di come ha saputo affrontare la malattia è la sofferenza questo giovane è semplicemente immensa..ciao“.