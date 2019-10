Altro stop dei rifiuti: niente raccolta dell’Umido per 3 giorni

CASAGIOVE (red.cro.) – Altri problemi in città sul versante Rifiuti. E’ di poche ore fa la notizia che i casagiovesi non potranno gettare l’umido da domani, 9 ottobre fino a venerdì 11, poiché, scrive sul suo sito l’ente, “la raccolta dei rifiuti organici sarà sospesa su tutto il territorio comunale di Casagiove a causa della chiusura della piattaforma di recupero finale“. Ricordiamo che il servizio di conferimento della frazione organica a Casagiove è gestito dalla Inchem di Angri, società che opera nel campo dell’intermediazione e che, quindi, non ha in gestione un proprio impianto ma si serve di un’altra ditta per l’appalto ricevuto dalla città (LEGGI QUI LA STORIA). Sarebbe il caso di capire cosa sia successo e soprattutto dove vanno a finire i rifiuti raccolti tra le strade di Casagiove.