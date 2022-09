Ancora un’incidente lungo l’Appia. Auto travolge un pedone, che ora è grave in ospedale

CASAPULLA – Ennesimo incidente stradale lungo la statale Appia, travolta all’altezza del distributore di carburante Gaffoil nel territorio del comune di Casapulla.

Un’auto, con una dinamica ancora in fase di accertamento, ha investito un uomo ferendolo gravemente e per il quale è stato necessario il ricovero in codice rosso all’ospedale civile di Caserta.

Si tratta di un extra comunitario di origine maghrebina.