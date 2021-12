AVERSA. In giro per le strade della Movida con coltello e droga in tasca: 19enne denunciato

AVERSA/SAN CIPRIANO D’AVERSA – In Aversa, nel corso del servizio di controllo della cd “movida”, i carabinieri della Compagnia di Aversa e della SIO del 10 ° RGT “Campania” hanno deferito in stato di libertà un 26enne di Orta di Atella sorpreso, con la recidiva nel biennio, alla guida di veicolo senza aver mai conseguito la patente. Una seconda persona, 59enne di origine nigeriana, è stato deferito poiché a seguito di sinistro stradale ha fornito ai carabinieri false generalità. Un terzo soggetto invece, un giovane 19enne di San Cipriano di Aversa è stato denunciato poiché è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 18 cm e di 2 gr. di marijuana. Al giovane è stato proposto il foglio di via obbligatorio dal Comune di Aversa.

Nel corso dell’attività i carabinieri hanno elevavano 120 contravvenzioni al cds tra cui per mancata copertura assicurativa, guida senza patente, senza casco e senza cintura; controllato 823 persone e 593veicoli.