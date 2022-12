AVERSA PIANGE GIULIA. Muore a 59 anni assistente capo della Penitenziaria

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Lacrime e dolore ai funerali dell’assistente capo della polizia penitenziaria Giulia Coscione, di 59 anni.

Ieri, venerdì, presso la Parrocchia di S.Teresa del Bambin Gesù ad Aversa si sono celebrati i funerali della donna.

Prematuramente lascia nel dolore il marito Francesco Nugnes e gli amati figli Lia e Savio, oltre i numerosi amici e colleghi. In tanti per l’ultimo saluto alla donna che per anni ha servito lo Stato con onore e dedizione, una grave perdita per tutti.