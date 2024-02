BAMBINO INVESTITO. Ecco come sta il ragazzo non ancora 14enne centrato in pieno da un’auto. I DETTAGLI

SPARANISE (l.v.r.) – E’ stato trasferito nel reparto di pediatria dell’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca il ragazzino non ancora 14enne che nelle ore tra sabato e domenica, poco prima della mezzanotte, è stato investito da un’auto lungo via Merola, a Sparanise (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NEWS DI QUESTA MATTINA).

A quanto pare, il ragazzino stava per tornare a casa, dopo un sabato sera passato in centro con gli amici. Era da solo, quindi, nessun altra persone è rimasta ferita nell’impatto.

Inizialmente, si è parlato di un trasferimento d’urgenza al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, vista la condizione grave del ragazzo. In realtà, va segnalato che il giovane è rimasto sempre a Sessa Aurunca, dove lo hanno curato. Per il bambino, fuori pericolo, è stata decisa una prognosi di 20 giorni. Una durata che dimostra che l’impatto è stato comunque pericoloso.

L’auto che lo ha investito è una Fiat 500 L, guidata da un uomo che immediatamente è sceso dalla vettura per soccorrere il piccolo. Questo particolare dimostra in prima battuta il rispetto della legge e l’attenzione che ha avuto il soggetto alla guida, cosa non scontata, come sfortunatamente abbiamo potuto imparare in questi anni.

I carabinieri della Radiomobile, in servizio presso la compagnia di Capua, si sono recati su via Merola per analizzare e studiare i dettagli dell’incidente. Al momento l’uomo alla guida non risulta indagato, ma, chiaramente, siamo alla genesi di questa indagine.