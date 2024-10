BLITZ DEL COMUNE. Opere abusive in un palazzo del centro, scatta l’ordinanza

Per l’Ente le opere sono state realizzate in assenza del relativo titolo edilizio abilitativo e per questo motivo è stata ordinata la demolizione entro 90 giorni.

TEVEROLA – Blitz dei tecnici comunali e della Polizia Municipale in uno stabile di via Roma, angolo via Pecorario a Teverola: emersa la presenza di opere abusive

Agli atti del settore Tecnico risulta, protocollata a mano, solo una nota, contenente due documenti, il primo costituito da una pagina riportante il “frontespizio del modello regionale della scia alternativa” e l’altro, sempre di una pagina, riportante “l’elenco documenti allegati alla SCIA” per la quale ritenendo impossibile l’istruttoria, si è provveduto a richiedere la trasmissione di tutta la documentazione occorrente.

Dunque per l’Ente le opere sono state realizzate in assenza del relativo titolo edilizio abilitativo e per questo motivo è stata ordinata la demolizione entro 90 giorni.