Boom di iscrizioni, l’istituto Armando Diaz si conferma il liceo scientifico più gettonato di tutta la provincia

Ecco il comunicato del Liceo Scientifico di Caserta

“LE ISCRIZIONI PREMIANO IL LICEO DIAZ

Anche quest’anno la qualità della didattica indirizza nella scelta dello storico liceo casertano

A iscrizioni ormai concluse per l’a.s. 2021/22 il liceo “A. Diaz” è risultato, ancora una volta, il liceo scientifico più richiesto dagli studenti di Caserta e provincia.

Istituito nel 1923, l’oramai quasi centenario Diaz conserva il suo primato e vanta una platea vastissima accolta nelle sue sedi di Caserta e San Nicola la Strada. Infatti, nonostante l’emergenza del momento e l’impossibilità di visitare l’istituto con i tradizionali “open day” nonché i criteri restrittivi stabiliti dal consiglio d’Istituto in funzione della capienza degli edifici, circa 400 alunni hanno scelto il Diaz iscrivendosi ad uno degli indirizzi proposti che ben rispondono alle esigenze di una società in continua evoluzione in cui la cultura , la qualità dell’istruzione e della formazione , rivestono un ruolo sempre più importante.

Molto soddisfatto il Dirigente scolastico, il prof. ing. Luigi Suppa, che, per poter far fronte alla sempre più elevata richiesta di iscrizioni, ha dovuto richiedere alla Provincia altre aule, al fine di evitare i doppi turni: “Ringrazio tutti coloro che anche quest’anno hanno scelto il Diaz, gli alunni, le loro famiglie e tutti i docenti che, giorno dopo giorno, con la loro professionalità, la loro dedizione e il loro impegno sono riusciti, anche in tempi di emergenza, attraverso la didattica digitale integrata, a rendere sempre più elevata la qualità dell’offerta formativa del nostro Liceo”.