I NUMERI DEL COVID. In CAMPANIA più contagi emersi oggi, ma cresce anche il dato dei tamponi analizzati. LE TABELLE

La percentuale di positività è in crescita di un punto percentuale rispetto a ieri

Covid in Campania

Sono 2.258 i nuovi positivi, a fronte di 19.536 tamponi molecolari effettuati, registrati nelle ultime 24 ore in Campania. Dei nuovi casi 1.524 sono ascrivibili tra gli asintomatici e 734 tra quelli sintomatici. A darne notizia l’Unità di crisi della Regione Campania che nel consueto bollettino pomeridiano riporta anche l’esecuzione di 4.199 tamponi antigenici. Nel report sono segnalati 55 decessi, 36 sono riconducibili alle ultime 48 ore, e 2.571 guarigioni. Il totale dei deceduti sale così a 5.418 quello dei guariti a 241.380. Sono 160 le persone ricoverate nelle terapie intensive regionali, la disponibilità dei posti e’ di 656, mentre sono 1.586 i degenti delle aree non critiche. La disponibilità in questo caso, tra posti letto covid e offerta privata, e’ pari a 3.160. Tutti i dati sono riferibili fino alle 23:59 di ieri, mercoledì 31 marzo. La percentuale di positività è in crescita di un punto percentuale rispetto a ieri, cioè all’11,6%.

Covid in Italia

dati in aggiornamento