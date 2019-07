CAPUA. Preso d’assalto il Bancomat della BCC di via Cesare Falco

CAPUA – Questa notte una banda di criminali ha cercato di manomettere il Bancomat della filiale della Banca di Credito Cooperativo di via Falco. I malviventi, arrivati probabilmente dalla statale 7bis, hanno tentato di manomettere e forzare l’ATM con arnesi del ‘mestiere’. Immediatamente è però scattato l’allarme, che ha contestualmente avvisato i vigilantes, prontamente arrivati sul posto.

I ladri sono così stati messi in fuga, lasciando il bancomat fuori uso, ma senza esser riusciti a portare via la refurtiva.