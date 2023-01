Caro energia: le aziende sono le più colpite

Sicuramente tutte le famiglie italiane stanno vivendo, in qualche misura, problematiche correlate all’aumento del costo dell’energia. Tutte le bollette hanno subito dei rincari anche in modo notevole con picchi particolarmente elevati in alcune zone. Si deve però comprendere che, nonostante i disagi e gli aumenti per i cittadini comuni, sono le aziende le prime vittime del caro bollette, anche perché il consumo energetico di queste, soprattutto in alcuni ambiti, può arrivare ad essere molto significativo. A un aumento del costo dell’energia e quindi della produzione, però, non può che seguire direttamente anche un aumento del costo di alcuni beni.

Le aziende energivore

Questa

è la situazione che vede coinvolte le attività produttivi, soprattutto quelle di alcuni, nei quali la produzione si basa in molti casi sull’utilizzo dell’energia elettrica, ma sono presenti anche aziende che vedono il loro consumo basarsi anche sull’approvvigionamento di gas o di altri combustibili. Tra le, ovvero che hanno una grande necessità di energia per andare avanti, e sono quindi a maggiore consumo, troviamo sicuramente il settore residenziale, quello dei trasporti, la ristorazione, ma anche alcuni ambiti produttivi. In questo elenco rientra e spicca l’industria, in particolar modo il, soprattutto per le imprese che nel recente passato non hanno potuto implementare dei sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili; ma, in realtà ci sonoun po’ in tutti i settori. Che si tratti di aziende che producono vetro, ceramica, plastica oe opaco, la situazione non cambia. Chiaramente soffrono in modo maggiore le. Anche perché queste non hanno molti strumenti di contrattazione validi, cosa che le porta a ottenere contratti di fornitura dell’energia meno favorevoli.

Cosa cambia per il consumatore

Risulta a tutti chiaro che questa situazione non può continuare a lungo senza pesare direttamente sulle tasche dei consumatori. Se un’azienda spende in maniera maggiore per produrre un bene, conservarlo, trasportarlo, ovviamente sarà costretta ad aumentare il prezzo di vendita. In questo modo oltre all’aumento sul prezzo delle bollette ci troveremo necessariamente anche a pagare costi più salati anche per fare la spesa. Alcuni supermercati e negozi stanno cercando di contenere gli aumenti, ma purtroppo l’inflazione si è già fatta vedere, con rincari in alcuni ambiti superiori al 20%. E purtroppo ad oggi le soluzioni possibili non sono molte, anche perché si tratta di investire somme non indifferenti per poter modificare la situazione.

Quanto è aumentato il costo dell’energia

Il rialzo dei prezzi si è cominciato a mostrare già nel corso del 2021. È ormai quindi più di un anno e mezzo che questo fenomeno è in atto. Per alcuni privati si sono raggiunti aumenti di oltre il 200% rispetto al prezzo al consumo dell’energia elettrica e del metano misurato nella primavera del 2021. La flessione vista nel secondo semestre del 2022 è stata ancora maggiore, con i prezzi che sono schizzati a oltre 7 volte quelli dei mesi precedenti.