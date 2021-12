CASERTA Carlo Marino “dona” alla società Rima di Gioacchino Rivetti anche gli immobili comunali di via don Gangi: 210 euro mensili per sei anni rinnovabili

La società, che si è occupata dei lavori alla scuola di corso Giannone e che con trattativa diretta si è vista assegnare le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle fogne ora anche la locazione, ad un prezzo irrisorio, del fabbricato di proprietà dell’amministrazione

CASERTA – Lo scorso ottobre l’amministrazione guidata da Carlo Marino ammise nella massa passiva, cioè nella lista dei creditori che vantano un diritto di pagamento da parte delle città capoluogo, la Rima di Gioacchino Rivetti, la società di edilizia che, tra le altre cose, si è occupata dei lavori alla scuola di corso Giannone.

L’Organismo straordinario di liquidazione diede via libera all’istanza di pagamento a favore della società di Rivetti per oltre 750 mila euro. L’ammissione non equivale, però, al pagamento della cifra, bensì alla decisione dell’organismo di liquidazione che stabilisce che tale credito abbia diritto ad essere soddisfatto. Il geometra Rivetti nel corso degli ultimi anni, dicevamo, si è visto consegnare tramite trattativa diretta l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle fogne dovuti ad affossamenti, sprofondamenti e tracolli. Ma per il fortunato geometra non finisce qui: proprio nelle scorse settimane, con determina dirigenziale 1808 firmata da Giovanni Natale, l’amministrazione ha voluto cedere in locazione ad uso non abitativo alla Rima immobili attualmente non utilizzati per la durata di sei anni rinnovabili di ulteriori sei anni ai sensi degli artt.27 e28 L.392/78, al Sig. Rivetti Gioacchino nato a Valle di Maddaloni il 06/10/0964 nella qualità di Rappresentante Legale della società Rima srl – lotto 2 – via Don Gangi identificato al Catasto fg. 36 – part. Ila 5614 sub 144 di mq. 85,00 con un canone mensile di euro 210,00.