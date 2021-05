CORONAVIRUS. L’ASL CASERTA ufficializza 105 contagi nelle ultime 24 ore. Bellissima notizia sul conto delle vittime. LA TABELLA COMUNE PER COMUNE

CASERTA – Il report del 19 maggio, aggiornato alle ore 13 e relativo all’andamento del contagio a Caserta e provincia rivela che sono 4.818 le persone contagiate, 120 in meno rispetto a ieri e 225 guarigioni.

Nelle ultime 24 ore sono stati 105 i nuovi contagi su 2.087 tamponi effettuati.

E’ passato tanto di quel tempo che facciamo fatica a ricordare quale sia stato l’ultimo dato giornaliero in cui il conto delle vittime sia rimasto intatto. Zero morti registrate nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.191 persone decedute causa Covid nel Casertano da inizio pandemia.

La percentuale di positività è al 5,03%, in calo rispetto a ieri.

