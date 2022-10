CASERTA. Ladri scatenati: svaligiato appartamento

Sono riusciti ad entrare utilizzando flex senza che nessuno se ne accorgesse

CASERTA – Furto in appartamento in pieno giorno a Parco degli Aranci in via delle Betulle. Vittima del raid una coppia di commercianti. I ladri, a quanto pare, sarebbero entrati dal lato della scuola elementare Don Milani, confinante con l’appartamento, sito al pian terreno, delle vittime. Quando i proprietari sono rientrati, erano usciti alle 19 circa per fare rientro dopo tre ore, hanno trovato i malviventi ancora in casa. Hanno provato ad aprire la porta ma si sono subito resi conto che dentro c’era qualcuno che glielo impediva per recuperare tempo e fuggire da dove erano entrati.

I ladri sarebbero riusciti ad introdursi in casa utilizzando un flex per tagliere le inferriate senza che nessuno si accorgesse di nulla. Fatta razzia di qualsiasi cosa: contanti, abbigliamento, cosmetici, profumi senza risparmiare proprio nulla. A quanto pare non sarebbe il primo furto in zona negli ultimi tempi.