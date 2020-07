CASERTA. MEGLIO DI UN CIRCO. 44 mila euro pagati da Carlo Marino e Franco Biondi per una perizia idrogeologica per il Biodigestore, che però non sarà costruito nell’area “periziata”

Dovrebbe essere così, dato che ultimamente era diventato pacifico il fatto del ritorno di fiamma per la localizzazione contestatissima di via Ponteselice. Il lavoro del tecnico, invece, ha riguardato la zona Mastellone

CASERTA (g.g.) – Gira voce che l’ingegnere Giuseppe Maria Grimaldi, incaricato dal comune di Caserta di redigere una sorta di perizia, dalla quale produrre un parere sull’esistenza o sulla non esistenza di un rischio idrogeologico in zona Mastellone, al confine tra il capoluogo e Valle di Maddaloni (qui i dettagli), abbia dato parere positivo, nel senso che in quell’area non ci sarebbe dissesto. Non casualmente, fino questo punto dell’articolo, non abbiamo citato il problema, la questione, il fatto, con il quale l’ingegnere, con corrispettivo di tutto rispetto, non conosciamo la cifra ma conosciamo Franco Biondi, quindi un’aggiudicazione sotto soglia, è stato incaricato. E lo diciamo adesso: parliamo del Biodigestore. Ora, è vero che là sopra, cioè nel bidet di piazza Vanvitelli succede proprio di tutto, ma ci pareva che l’impianto, dopo questa digressione verso Santa Lucia, fosse ritornata nelle intenzioni del primo cittadino Carlo Marino, nell’originaria posizione di Ponteselice, a un tiro di schioppo dalla Reggia e a mezzo tiro dall’ufficio della presidentessa dell’Asi Raffaella Pignetti.

Noi viviamo, dunque, nella stessa condizioni del noto cantante Riccardo Cocciante, italiano, nato a Saigon e cosmopolita per biologia, che cercava un perché, un motivo per il quale stava insieme ad una donna o un uomo (non ha mai specificato). Anche noi cerchiamo un perché: se da Mastellone si è tornati a Ponteselice, a che serve la perizia idreogeologica?

Azz, a che serve? Serve per l’unica cosa a cui persone come Marino e Biondi tengono, all’unica cosa che per loro è importante: distribuire prebende, muovere il quattrino (beninteso, non dal loro portafogli ma dalle casse del popolo) in modo da aumentare il numero dei propri amici. E se questa perizia idrogeologica non servirà ad un benemerito cazzo chi se ne fotte. Tanto il popolo, pensano i due, è fesso e non è meglio di noi, altrimenti io starei a fare il sindaco e tu, Franco, amico di sempre, non saresti il dirigente con più deleghe e più potente d’Italia.