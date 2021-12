CASERTA “No al biodigestore a Ponteselice”, Romolo Vignola e Raffaele Giovine firmano la mozione presentata da Pio Del Gaudio

I consiglieri comunali di minoranza chiedono la convocazione di un’Assise ad hoc aperta alla cittadinanza: “L’impianto non venga costruito in nessun’altra zona della città”

CASERTA Anche Romolo Vignola e Raffaele Giovine hanno firmato la mozione di Pio Del Gaudio sul biodigestore.

“Il biodigestore è un tema che deve essere affrontato dall’intera città di Caserta che si deve esprimere in maniera chiara e definitiva. E’ con questo spirito che, con il collega Roberto Desiderio – scrive l’ex sindaco, oggi consigliere comunale di minoranza – abbiamo presentato una mozione per convocare un consiglio comunale aperto sull’argomento. La nostra richiesta, che sottoponiamo alla città, è quella di revocare tutti gli atti attraverso i quali è stata individuata l’area di Ponteselice a pochi passi dalla Reggia per realizzare l’impianto. In più chiediamo che, in maniera formale si sancisca che il biodigestore non venga costruito in nessuna altra zona di Caserta città. Lo spirito della nostra iniziativa è stata compresa dagli ex candidati a sindaco Romolo Vignola e Raffaele Giovine che, con grande senso di responsabilità, hanno firmato la nostra mozione. A loro va il nostro grazie per la sensibilità e la maturità politica che hanno dimostrato rispetto ad un tema così delicato. Invito ufficialmente anche gli altri colleghi a seguire il loro esempio per accelerare i tempi e celebrare ad horas questo confronto che dovrà mettere una parola definitiva sull’impianto».