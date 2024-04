CASERTA. Parcheggio ex caserma Pollio: domani la riapertura

Parallelamente alla riapertura del parcheggio, prenderà il via il cantiere per la realizzazione di tutte le altre strutture destinate, così come da progetto, ad ospitare un vero e proprio “Tourist Center

CASERTA – Riaprirà domani il parcheggio nell’ex caserma Pollio. Sono state ultimate, infatti, tutte le procedure burocratiche, e quindi nella giornata di domani, mercoledì 10 aprile, sarà già possibile usufruire del servizio. Nelle ultime settimane, attraverso la Prefettura di Caserta, è stato raggiunto un accordo tra l’Amministrazione Comunale e l’Agenzia del Demanio per la gestione interna degli spazi di proprietà dei due Enti. Sono stati predisposti anche degli ingressi indipendenti.

Nell’area sono presenti 126 stalli destinati alla sosta delle auto e il parcheggio sarà aperto 24 ore su 24 e tutti i giorni della settimana.

Parallelamente alla riapertura del parcheggio, prenderà il via il cantiere (sarà rigidamente protetto, così da garantire la massima sicurezza per chi utilizzerà il parcheggio) per la realizzazione di tutte le altre strutture destinate, così come da progetto, ad ospitare un vero e proprio “Tourist Center”, con attività di ristorazione, un book shop, un info point con vendita di souvenir e una sala multifunzionale espositiva. Inoltre, nell’area ci sarà spazio anche per altri servizi, con un’attenzione speciale dedicata alla mobilità sostenibile, con la presenza di postazioni di ricarica per veicoli elettrici e bike sharing.

“È un momento molto significativo per la città, – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – che dopo tanto tempo ritrova una struttura fondamentale per la collettività. Si tratta di un altro tassello importante per il nostro sistema di mobilità, che sta vivendo una trasformazione di grande rilevanza. Nell’ex caserma Pollio, un ruolo fondamentale lo svolgeranno anche le altre strutture che sorgeranno, che saranno al servizio del turismo e dell’accoglienza. Voglio ringraziare la Prefettura per l’eccellente lavoro svolto soprattutto nelle ultime settimane, che ci ha consentito di superare gli ultimi ostacoli burocratici”.

“La riapertura del parcheggio nell’ex caserma Pollio – ha aggiunto il Vicesindaco e Assessore alla Mobilità, Emiliano Casale – è una notizia importantissima per l’intera città, soprattutto per i commercianti della zona, che hanno sofferto particolarmente l’insufficienza dei posti auto per i propri clienti. Il progetto, nel suo complesso, darà un impulso fondamentale all’accoglienza turistica, soprattutto ai tanti visitatori che si recano alla Reggia, ma non solo. La nostra città ha grandi potenzialità e abbiamo il dovere di puntare sul turismo come strumento di sviluppo economico”.

Intanto, sempre per quel che riguarda i parcheggi, entro il mese di maggio sarà approvato il progetto esecutivo relativo alla riqualificazione del parcheggio “IV Novembre”, situato presso il Monumento ai Caduti. Entro l’estate partiranno i lavori.