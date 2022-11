CASERTA. Tassa sui rifiuti, arrivano le maxi bollette della Publiservizi. Contribuenti in rivolta: non applicato lo “sconto compostiere”

In tanti ci hanno scritto per segnalare il presunto errore da parte della società di riscossione dei tributi dovuti al Comune di Caserta.

CASERTA Non solo le bollette di luce e gas alle stelle. Non solo diesel e benzina ci costano un occhio della testa ma, in questi giorni stanno anche giungendo ai contribuenti casertani le bollette dei rifiuti 2022. Qualcuno, negli anni passati, in possesso di una compostiera domestica, ha usufruito di una riduzione sul costo della tariffa, cosa che, come ci denunciano in tanti, quest’anno non è avvenuto.

“Caro sindaco – ci scrive un lettore di Casertace, residente nel capoluogo – perché non parliamo dei tanti casertani che stanno ricevendo le bollette per i rifiuti 2022 e a cui non è stata applicata la riduzione della compostiera, anche se la richiesta è stata fatta nei termini e protocollata al Comune? La Publiservizi ha risposto che si doveva fare una richiesta di riduzione anche presso i loro sportelli, ma non c’è scritto in nessuna cartella del 2021? Come avrebbe mai potuto saperlo un povero cittadino pensionato? Non lavoriamo tutti al Comune“.

Come lui, tanti altri ci hanno scritto di non essere a conoscenza della doppia richiesta da farsi sia in Comune che alla Pubbliservizi. Beh, qualcuno dovrà rimediare al danno. Senza una corposa pubblicità dell’iter da seguire per ottenere lo “sconto in bolletta”, la colpa è tutta da attribuirsi alla stessa Publiservizi e non certo ai casertani che si sono dotati di compostiera domestica.