PIGNATARO MAGGIORE – Un colpo da quasi 50 mila euro quello subito da un tabaccaio di Pignataro Maggiore.

La notte scorsa, quella tra domenica e lunedì, dei malviventi sono riusciti ad entrare nel deposito dove il commerciante ha stipata la merce, portandone via moltissima per un valore per ora stimato superiore ai 40 mila euro.

Scoperto il blitz dei ladri, il tabaccaio ha immediatamente informato le forze dell’ordine che indagheranno sul raid.