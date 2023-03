Comunità in lutto, addio al maresciallo-ristoratore Emilio Franco

Conosciuto e stimato in città, si terranno stamattina i funerali del 73enne, noto per aver aperto anni fa il ristorante “La Tavernetta”, oggi gestito dal figlio Giacomo.

CELLOLE Deceduto il maresciallo Emilio Franco, di 73 anni, conosciutissimo in città non solo perché, per tanti anni, esponente delle forze armate, ma anche per aver aperto negli anni ’80 il ristorante “La Tavernetta” di Cellole, prima in via Risorgimento ed oggi ubicato in via Milano, dove la gestione è affidata al figlio Giacomo. La sua scomparsa ha lasciato attonità l’intera comunità. Ai figli Nino e Giacomo, alla moglie Raffaella giungano le condoglianze di Casertace. I funerali si svolgeranno questa mattina nella parrocchia di ‘San Marco e San Vito’.