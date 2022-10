Consiglio regionale della Campania: Zinzi si dimette, entra Antonella Piccerillo

Lascia l’incarico di capogruppo della Lega e opta per la Camera dei deputati. Al suo posto la prima dei non eletti del partito di Matteo Salvini alle Regionali del 2020

CASERTA Gianpiero Zinzi ha lasciato ufficialmente il consiglio regionale della Campania, dove ha ricoperto l’incarico di capogruppo della Lega. Zinzi sceglie la Camera dei deputati, mentre al suo posto, nell’Assise campana, entrerà Antonella Piccerillo di Macerata Campania, prima dei non eletti della Lega nella circoscrizione di Caserta.

Con le dimissioni protocollate nelle ultime ore, l’esponente casertano del partito di Matteo Salvini è il primo della pattuglia di consiglieri regionali eletti al Parlamento a lasciare l’incarico nella massima assise legislativa della Regione. Proprio la Piccerillo, sul suo profilo facebook, scrive: “Questa foto (la stessa che pubblichiamo noi, ndr) l’abbiamo scattata nella ‘mia’ Macerata Campania, era uno degli ultimi giorni di questa bellissima campagna elettorale. Oggi la pubblico per festeggiare simbolicamente insieme a voi: l’amico Zinzi ha

ancora una volta bruciato i tempi e protocollato da qualche giorno le sue dimissioni in Regione, scegliendo di continuare alla Camera dei Deputati il suo impegno per la nostra terra. Per questo a breve entrerò in Consiglio regionale! Emozionata? Non ve lo nascondo, tanto!

“Ringrazio Matteo Salvini per la grande opportunità dopo anni di impegno e militanza e ringrazio di cuore Gianpiero per la serietà e la capacità di fare squadra. Sono pronta a portare in Regione la vostra voce e a combattere per una Campania migliore”.