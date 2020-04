CORONAVIRUS a CASERTA. Vigile urbano positivo al covid-19. E’ asintomatico

CASERTA – Un vigile urbano di Caserta in servizio nel capoluogo è risultato positivo al coronavirus. Si tratta di un asintomatico in buone condizioni di salute. L’asl ha confermato il caso; il paziente si trova in isolamento domiciliare. Entro 48 ore tutti i caschi bianchi della sede sita nella Saint Gobain dovranno sottoporsi al tampone.

Disposta la sanificazione degli uffici.

QUI SOTTO IL POST DEL COMUNE DI CASERTA