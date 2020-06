CORONAVIRUS. Tensione per il focolaio di Mondragone, ma De Luca come sempre dà i numeri al Lotto

I dati dell’unità di crisi della CAMPANIA segna 11 nuovi positivi, ma l’ASL CASERTA ne conta 7 in più

CASERTA – Sono stati resi noti pochi minuti fa dalla Regione Campania, su indicazioni delle Asl, sull’andamento del contagio delle ultime 24 ore. Alle 17 di oggi, 24 giugno, sono undici i nuovi positivi. I tamponi analizzati sono 2.171. I guariti sono quattro. Non si registrano decessi provocati dal Coronavirus in tutta la Regione. In totale i positivi dall’inizio della pandemia salgono a 4.645 su 269.477 tamponi analizzati. I guariti salgono a 4.066, mentre i decessi restano fermi a 431. Un numero che è in netto contrasto con i dati dell’Asl Caserta di oggi, riferiti a ieri, che nella sua tabella riporta 18 contagiati nella nostra provincia (CLICCA PER LEGGERE LA TABELLA DI TUTTI I COMUNI).

Evidentemente, come diciamo dal mese di marzo, all’Unità di crisi della regione Campania, con a capo il sempreverde Italo Giulivo, c’è una difficoltà nel conteggio dei dati anche più semplici. Speriamo solo che ci sia stato uno sfasamento nella comunicazioni tra Caserta e Napoli, piuttosto che un problema meramente algebrico da prima elementare.